«Про Мадяра на зустрічі навіть не згадували», – наголосив радник президента

Радник президента Дмитро Литвин спростував інформацію про нібито обговорення Володимиром Зеленським із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою можливої заміни командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним «Мадяр». Про це він сказав у коментарі tsn.ua, інформує «Главком».

Раніше в Telegram-каналах поширили повідомлення про те, що під час зустрічі президента з Палісою, яка відбулася в суботу, 28 листопада, порушувалося питання кадрових змін на цій посаді. Однак Литвин назвав цю інформацію «вкидом».

«Про Мадяра на зустрічі навіть не згадували», – наголосив радник президента.

За словами Литвина, повідомлення про нібито обговорення можливої заміни Роберта Бровді не відповідають дійсності.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою кадрові питання у військовій сфері. Глава держави повідомив, що призначення планують провести спільно з міністром оборони та Головнокомандувачем ЗСУ.

При цьому конкретних прізвищ кандидатів на військові посади та деталей майбутніх кадрових змін Зеленський у своєму повідомленні не оприлюднив.