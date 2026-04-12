Буданов анонсував новий обмін полоненими до кінця наступного тижня

Буданов розповів про процеси, завдяки яким відбудеться повернення з полону українських військових

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що після успішного великоднього повернення 182 українців, держава вже готує наступний етап обміну. За словами посадовця, чергова група наших захисників та цивільних може опинитися вдома вже до кінця наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кирила Буданова.

Кирило Буданов підтвердив, що робота над поверненням українців із російського полону не припиняється ні на мить. Попри складність переговорів, наступний раунд обміну перебуває на фінальній стадії.

«Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури», – зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор.

За словами президента Володимира Зеленського, загалом додому повернулися 182 особи. Серед звільнених – представники різних родів військ та силових структур, які пліч-о-пліч захищали суверенітет України.