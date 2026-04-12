Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов анонсував новий обмін полоненими до кінця наступного тижня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Кирило Буданов розповів про обмін
фото: скріншот з відео

Буданов розповів про процеси, завдяки яким відбудеться повернення з полону українських військових

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що після успішного великоднього повернення 182 українців, держава вже готує наступний етап обміну. За словами посадовця, чергова група наших захисників та цивільних може опинитися вдома вже до кінця наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кирила Буданова.

Кирило Буданов підтвердив, що робота над поверненням українців із російського полону не припиняється ні на мить. Попри складність переговорів, наступний раунд обміну перебуває на фінальній стадії.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури», – зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор.

За словами президента Володимира Зеленського, загалом додому повернулися 182 особи. Серед звільнених – представники різних родів військ та силових структур, які пліч-о-пліч захищали суверенітет України.

Теги: обмін обмін полоненими Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua