ДСНС назвала імена рятувальників, які загинули через повторний удар у Харкові

Ще дев’ятеро рятувальників дістали поранення

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила імена рятувальників, які загинули внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові під час ліквідації наслідків атаки. Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, пише «Главком».

Внаслідок ворожого удару загинули четверо бійців 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Харкова:

командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;

водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

Ще дев’ятеро рятувальників дістали поранення.

«Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок. Віддані присязі, мужні та незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті», – наголосив Даник.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Під час ліквідації наслідків одного з ударів у Харкові окупанти завдали повторного удару по цивільному підприємству, де працювали підрозділи ДСНС.