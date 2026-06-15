ДСНС назвала імена рятувальників, які загинули через повторний удар у Харкові
Ще дев’ятеро рятувальників дістали поранення
Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила імена рятувальників, які загинули внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові під час ліквідації наслідків атаки. Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, пише «Главком».
Внаслідок ворожого удару загинули четверо бійців 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Харкова:
- командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;
- пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;
- пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;
- водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.
Ще дев’ятеро рятувальників дістали поранення.
«Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок. Віддані присязі, мужні та незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті», – наголосив Даник.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Під час ліквідації наслідків одного з ударів у Харкові окупанти завдали повторного удару по цивільному підприємству, де працювали підрозділи ДСНС.
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