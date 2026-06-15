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Росія вдарила по Україні напередодні саміту G7: Зеленський звернувся до союзників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія вдарила по Україні напередодні саміту G7: Зеленський звернувся до союзників
Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня
фото: Нацполіція

В українських містах триває ліквідація наслідків після ворожого обстрілу

Російські окупанти вдарили по містах України в ніч проти 15 червня напередодні саміту «Великої сімки». Основним напрямком обстрілу став Київ.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників з закликом посилити тиск на Росію, пише «Главком».

«Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя», – написав президент.

Глава держави зазначив, що у Києві та Харкові триває ліквідація наслідків російських ударів. Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів. Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці.

«Мої співчуття всім рідним та близьким. Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору. У Харкові росіяни завдали повторного удару по наших рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. Станом на зараз відомо, що, на жаль, п’ять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Дев’ять людей було поранено. У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств. Були також удари по інших містах і громадах. Під ударами були й Київщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина», – написав Зеленський.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях».

До слова, через масований комбінований удар по Києву зруйновано найбільший інноваційний термінал «Нової пошти». 

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Теги: росія окупанти саміт обстріл Володимир Зеленський Велика сімка

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