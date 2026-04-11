Відбувся обмін військовополоненими у форматі 175 на 175 – Зеленський

Зеленський: Наші повертаються додому
фото: Кирило Буданов

Україна провела масштабний обмін полоненими, звільнено 182 людини

Сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента Володимира Зеленського, загалом додому повернулися 182 особи. Серед звільнених – представники різних родів військ та силових структур, які пліч-о-пліч захищали суверенітет України.

Зокрема, серед повернених 175 військовослужбовців, а саме воїнів Збройних Сил України, нацгвардійців та прикордонників та 7 цивільних осіб, які перебували в незаконному ув'язненні.

«Наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті – вдома. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому», – наголосив глава держави.

Як відомо, злочинці намагаються нажитися на сподіваннях родин захисників. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими фіксують сплеск активності шахраїв на тлі анонсованого обміну до Великодня. 

Читайте також

У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
19 березня, 00:57
Порти України під ударами стали моделлю для інших країн
Досвід роботи портів України під вогнем зацікавив Близький Схід
20 березня, 14:06
Андрій Ісаєнко розповіві про стосунки з родичами з Росії
Актор Андрій Ісаєнко розповів про брата, який став на бік окупантів
27 березня, 10:10
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
28 березня, 06:54
Окупанти атакували Миколаївщину
На Миколаївщині у лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена під час атаки
29 березня, 13:22
Коментатор заявив, що Росія стоїть перед вибором між «ганебним миром» і масштабним наступом
Військові кола РФ почали визнавати успіхи України й закликають Кремль до миру – ISW
31 березня, 09:10
Зеленський у річницю Бучі заявив про покарання для РФ
Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста
31 березня, 15:02
Реалізація цих ініціатив дозволить Україні диверсифікувати джерела постачання газу
Україна та Болгарія розвиватимуть «Вертикальний газовий коридор»: що відомо
1 квiтня, 14:59
Континентальна першість пройде без Анни Корнетської
Титулована російська батутистка пропустить Чемпіонат Європи через проблеми з візою
8 квiтня, 10:50

Події в Україні

Православна церква України та Фонд Молчанової передали 12 тисяч пасок українським військовим (фото)
Православна церква України та Фонд Молчанової передали 12 тисяч пасок українським військовим (фото)
Відбувся обмін військовополоненими у форматі 175 на 175 – Зеленський
Відбувся обмін військовополоненими у форматі 175 на 175 – Зеленський
Сирський відвідав південь країни та дав завдання військовим
Сирський відвідав південь країни та дав завдання військовим
Обстріл Херсонщини: під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктура, є поранені
Обстріл Херсонщини: під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктура, є поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 11 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 квітня 2026 року
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову

Новини

«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
9 квiтня, 19:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
