Відбувся обмін військовополоненими у форматі 175 на 175 – Зеленський

Україна провела масштабний обмін полоненими, звільнено 182 людини

Сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента Володимира Зеленського, загалом додому повернулися 182 особи. Серед звільнених – представники різних родів військ та силових структур, які пліч-о-пліч захищали суверенітет України.

фото: Кирило Буданов

Зокрема, серед повернених 175 військовослужбовців, а саме воїнів Збройних Сил України, нацгвардійців та прикордонників та 7 цивільних осіб, які перебували в незаконному ув'язненні.

фото: Кирило Буданов

«Наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті – вдома. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому», – наголосив глава держави.

Як відомо, злочинці намагаються нажитися на сподіваннях родин захисників. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими фіксують сплеск активності шахраїв на тлі анонсованого обміну до Великодня.