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Після російського удару по Успенському собору є ризик обвалу – директор заповідника (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Після російського удару по Успенському собору є ризик обвалу – директор заповідника (фото)
Наслідки ворожого удару по Києву 15 червня 2026 року
фото: ДСНС Києва

Стали відомі катастрофічні наслідки удару по Лаврі
 

Головна святиня Києво-Печерської лаври – Успенський собор – перебуває під загрозою масштабного руйнування після нічної російської атаки. Про нові критичні подробиці воєнного злочину Росії в телеефірі розповів генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, інформує «Главком».

Повідомляється, що всередині собору зафіксовано серйозні пошкодження інтер'єру, а рятувальники попереджають про небезпеку обвалу конструкцій.

«Влучання відбулося прямо у Стефанівський приділ, сталося сильне займання. Уся верхня частина собору палала. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, однак наразі залишається небезпека обрушення і подальшого вигорання», – повідомив Остапенко.

Після російського удару по Успенському собору є ризик обвалу – директор заповідника (фото) фото 1
фото: ДСНС Києва

Рятувальники уже провели перше екстрене обстеження всередині собору. За словами директора заповідника, вогонь та уламки завдали непоправної шкоди культурній спадщині:

  • Досить серйозно пошкоджено іконостас.
  • Зафіксовано значні руйнування унікальних розписів та фресок.

«Найжахливіше, що постраждала частина, яка одна з небагатьох збереглася після вибуху під час Другої світової війни», – каже директор заповідника.

Після російського удару по Успенському собору є ризик обвалу – директор заповідника (фото) фото 2
фото: ДСНС Києва

Остаточно оцінити масштаби руйнувань усередині святині експерти зможуть лише після повного приборкання вогню та ліквідації задимлення.

«В ризниці Успенського собору були унікальні предмети, які походять з Києво-Печерської лаври та інших монастирів. Виставка називалася «Христос воскрес». Ці експонати всі були евакуйовані. І вдалося евакуювати раку святого Стефана», – розповів директор.

Успенський собор – найвідомішим серед них є Великий соборний храм Києво-Печерської лаври у Києві, який вважається національною святинею України, закладений у 1073 році. Початково будувався візантійськими майстрами. Згодом, у часи Могилянського Відродження та гетьмана Івана Мазепи, собор перебудували у стилі українського бароко. 3 листопада 1941 року собор був повністю підірваний. Його відбудували лише наприкінці 1990-х років та урочисто освятили 24 серпня 2000 року. 

За уточненими даними, під час масованого обстрілу Києва 15 червня російські ракети пошкодили щонайменше п'ять об'єктів національного значення та кілька пам'яток місцевого значення.

«Главком» писав, що Україна терміново запускає всі міжнародні механізми та процедури в рамках ЮНЕСКО через прицільний російський удар, який завдав значних руйнувань об'єктам Києво-Печерської лаври. Київ вимагає від світу негайних та жорстких дій у відповідь на державне варварство Росії. 

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Теги: Київ Києво-Печерська лавра собор

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