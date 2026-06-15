Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів (фото)

Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання

Український флот поповнився п'ятим шукачем мін

Військово-Морські Сили Збройних Сил України отримали від Королівства Нідерланди ще один протимінний корабель. На новому шукачі мін, який отримав назву «Генічеськ», уже урочисто підняли прапор українського флоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Військово-Морських Сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу.

Передача судна відбулася в межах діяльності Коаліції морських спроможностей. В офіційній церемонії підняття прапора взяли участь командувачі Військово-Морських Сил Нідерландів, Бельгії, Румунії, Литви та Латвії.

Новий корабель українського флоту назвали на честь однойменного рейдового тральщика ВМС України, який героїчно загинув під час виконання бойового завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу.

За словами Олексія Неїжпапи, «Генічеськ» суттєво посилить спроможності України у протимінній боротьбі, зокрема у сферах:

Пошуку та виявлення морських мін.

Знешкодження вибухонебезпечних предметів у воді.

Безпеки цивільного судноплавства.

З урахуванням цього судна, у складі Військово-Морських Сил ЗСУ тепер перебуває вже п'ять протимінних кораблів.

«Подякував нідерландському екіпажу за службу, турботу про корабель і утримання його в чудовому стані. Запевнив, що з українським екіпажем він і надалі гідно виконуватиме завдання і сприятиме безпеці в Чорному морі й, у разі необхідності, за його межами», – наголосив віцеадмірал Неїжпапа.

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Військово-Морські Сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди фото: Командувач ВМС ЗСУ

ВАрто зауважити, що важливою особливістю тральщиків цього класу є конструкція корпусу. Він виготовлений із немагнітних матеріалів – склопластику на основі поліестеру, що дозволяє знизити ризик спрацювання мін із магнітними детонаторами. Надбудова виконана з легких сплавів.

«Главком» писав, що Україна у червні отримає від Нідерландів протимінний тральщик, корабель оснащений дистанційно керованими підводними апаратами типу SeaFox. Вони використовуються для ідентифікації підводних об’єктів і, у разі підтвердження загрози, – їх знищення шляхом підриву. У разі потреби можуть залучатися водолази для проведення спеціальних підривних робіт.