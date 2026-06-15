Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів (фото)
Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання
фото: Командувач Військово-Морських Сил

Український флот поповнився п'ятим шукачем мін

Військово-Морські Сили Збройних Сил України отримали від Королівства Нідерланди ще один протимінний корабель. На новому шукачі мін, який отримав назву «Генічеськ», уже урочисто підняли прапор українського флоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Військово-Морських Сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу.

Передача судна відбулася в межах діяльності Коаліції морських спроможностей. В офіційній церемонії підняття прапора взяли участь командувачі Військово-Морських Сил Нідерландів, Бельгії, Румунії, Литви та Латвії.

Новий корабель українського флоту назвали на честь однойменного рейдового тральщика ВМС України, який героїчно загинув під час виконання бойового завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу.

Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів (фото) фото 1

За словами Олексія Неїжпапи, «Генічеськ» суттєво посилить спроможності України у протимінній боротьбі, зокрема у сферах:

  • Пошуку та виявлення морських мін.
  • Знешкодження вибухонебезпечних предметів у воді.
  • Безпеки цивільного судноплавства.

З урахуванням цього судна, у складі Військово-Морських Сил ЗСУ тепер перебуває вже п'ять протимінних кораблів.

«Подякував нідерландському екіпажу за службу, турботу про корабель і утримання його в чудовому стані. Запевнив, що з українським екіпажем він і надалі гідно виконуватиме завдання і сприятиме безпеці в Чорному морі й, у разі необхідності, за його межами», – наголосив віцеадмірал Неїжпапа.

3 фото
На весь екран
Військово-Морські Сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди
фото: Командувач ВМС ЗСУ

ВАрто зауважити, що важливою особливістю тральщиків цього класу є конструкція корпусу. Він виготовлений із немагнітних матеріалів – склопластику на основі поліестеру, що дозволяє знизити ризик спрацювання мін із магнітними детонаторами. Надбудова виконана з легких сплавів.

Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів (фото) фото 2

«Главком» писав, що Україна у червні отримає від Нідерландів протимінний тральщик, корабель оснащений дистанційно керованими підводними апаратами типу SeaFox. Вони використовуються для ідентифікації підводних об’єктів і, у разі підтвердження загрози, – їх знищення шляхом підриву. У разі потреби можуть залучатися водолази для проведення спеціальних підривних робіт.

Читайте також:

Теги: Нідерланди корабель Україна флот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для лікарів, які працюють поблизу фронту, встановлено окремі ліміти
День пульмонолога: скільки в Україні заробляють лікарі
17 травня, 07:30
Президент підписав новий указ
Затверджено новий склад української частини комітету президентів України та Польщі
19 травня, 16:15
Запроваджені санкції передбачають повне блокування активів фігурантів на території України
Україна запровадила санкції проти російських воєначальників та суден РФ
23 травня, 14:01
Петреус відвідав Україну вже 10 разів з початку повномасштабного вторгнення – і щоразу повертається з новими висновками
Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
26 травня, 05:55
У п'ятницю в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, на сході й заході – туман
Україну накриють короткочасні дощі та грози: погода на 5 червня 2026 року
5 червня, 05:59
Туск заявив, що польський уряд веде переговори з керівником ОП Кирилом Будановим щодо врегулювання кризи
Польський прем'єр поклав на Київ відповідальність за скандал з УПА
6 червня, 00:10
У Лондоні лідери України, Британії, Франції та Німеччини оприлюднили спільну заяву з умовами можливого миру
Кремль відреагував на п'ять умов ЄС щодо миру в Україні
8 червня, 23:55
Україна разом із міжнародними партнерами має створити умови, які дозволять громадянам безпечно повернутися додому
Лубінець розкрив, скільки людей покинули Україну від початку війни
7 червня, 15:58
Комбінат просить громадян з розумінням віднестися до ситуації
В Україні почалися затримки з видачею закордонних паспортів: поліграфкомбінат «Україна» пояснив причину
12 червня, 21:04

Події в Україні

Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів (фото)
Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів (фото)
Після російського удару по Успенському собору є ризик обвалу – директор заповідника (фото)
Після російського удару по Успенському собору є ризик обвалу – директор заповідника (фото)
Знову Чонгар та Джанкой: колаборант Сальдо заявив про перекриття руху та нові пошкодження мосту
Знову Чонгар та Джанкой: колаборант Сальдо заявив про перекриття руху та нові пошкодження мосту
ДСНС назвала імена рятувальників, які загинули через повторний удар у Харкові
ДСНС назвала імена рятувальників, які загинули через повторний удар у Харкові
Росія вдарила по Україні напередодні саміту G7: Зеленський звернувся до союзників
Росія вдарила по Україні напередодні саміту G7: Зеленський звернувся до союзників
Майже 700 повітряних цілей. Повітряні сили відзвітували після нічної атаки
Майже 700 повітряних цілей. Повітряні сили відзвітували після нічної атаки

Новини

Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua