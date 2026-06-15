Українська православна церква оприлюднила заяву про удар по Лаврі

Найсильнішого удару зазнала головна святиня заповідника – Успенський собор

Інформаційно-просвітницький відділ Української Правосланої Церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ, інформує «Главком».

У своїй заяві Українська православна Церква детально розписала хронологію нічного терору, посилаючись на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка близько 1:50 ночі.

Представники церкви зазначили, що влучання безпілотника типу «Шахед» відбулося у вівтарну частину Стефанівського приділу, що спровокувало пожежу на даху площею 800 кв. м, а повторний удар збив купол із хрестом з Башти Іоанна Кущника.

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Внаслідок ворожої атаки загорівся Успенський собор Києво-Печерської Лаври фото: УПЦ

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад два десятки отримали поранення. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста.

За словами глави держави, вже підтверджено, що для атаки на історичний центр Києва окупанти використали два безпілотники. Президент також зазначив, що рятувальники вже ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври та Мистецького арсеналу.

До слова, російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях».