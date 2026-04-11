Україна в межах обміну повернула в Росію Гамлета: що розповів незвичний полонений

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Україна в межах обміну повернула в Росію Гамлета: що розповів незвичний полонений
Гамлет не виключає, що після повернення в російську в’язницю знову підпише контракт, щоб вийти на волю
фото: скріншот із відео

«Підписав контракт швидко. Просто втомився сидіти, це мав бути вже п’ятий раз», – поділився найманець

Під час чергового обміну полоненими українська сторона передала Росії громадянина Вірменії на ім’я Гамлет. Він потрапив на війну не з патріотичних міркувань, а прямо з російського СІЗО. Окупанта судили за статтею 228 (зберігання та збут наркотиків). Для Гамлета це мав бути вже п’ятий термін ув’язнення, тому він вирішив «спробувати удачу» на фронті. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео проєкту «Хочу жити».

«Підписав контракт швидко. Просто втомився сидіти, це мав бути вже п’ятий раз», – розповів найманець.

Військова кар'єра Гамлета була недовгою. Вже за три місяці він отримав осколкові поранення після атаки українського дрона і здався в полон. «Фортануло», вважає Гамлет, адже йому вдалося вижити після зустрічі з українською «пташкою».

Попри поранення, пріоритети Гамлета не змінилися. На запитання про наркотичну залежність він щиро відповідає, що вживати «план» хочеться завжди. Щодо свого майбутнього в РФ він теж не має ілюзій. Полонений розуміє, що вдома на нього чекають правоохоронці.

Гамлет не виключає, що після повернення в російську в’язницю знову підпише контракт, щоб вийти на волю.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор. 

Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою.

