Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Запоріжжя

У ніч на 22 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає «Главком».

За інформацією Семікіна, внаслідок російської атаки постраждали троє, серед них – дві дитини. Постраждалим надали усю необхідну медичну допомогу.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні будинки.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Запоріжжя.

Як відомо, уночі 21 листопада окупанти знову поцілили в цивільні об'єкти Запоріжжя. Відомості про травмованих наразі уточнюються.

Ворожий удар припав на дитячий садок. Одночасно загорілася квартира в п'ятиповерховому житловому будинку поруч із закладом.

Обласна влада не уточнила, яким саме озброєнням окупанти вдарили по місту, та не назвала район, де стався удар. Масштаби пошкоджень встановлюються.

Варто зауважити, що від початку місяця окупанти майже щодня обстрілюють обласний центр і передмістя:

20 листопада російські війська вдарили поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі, постраждали 17 людей, серед них дитина;

17 листопада ворог здійснив комбіновану атаку на місто. За добовим зведенням обласної влади, через удари по Запоріжжю та Запорізькому району загинули двоє людей, ще 49 дістали поранення;

увечері 14 листопада окупанти завдали восьми ударів по Вознесенівському району. Травмовано п'ятьох людей, зокрема 80-річну жінку.

Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару 2 листопада: відомо про 72 загиблих, ще четверо людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники та поліцейські два тижні розбирали завали, а окупанти за цей час 11 разів обстріляли селище.