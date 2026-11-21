З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та здійснив 51 авіаційний удар, скинув 162 керовані авіабомби. Також застосував 4445 дронів-камікадзе та 1599 разів обстріляв населені пункти й позиції наших військ.

Новини війни в Україні

21 листопада на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 49 окупантів, поранено 17. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 30 укриттів ворога. Пошкоджено 11 одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, п’ять одиниць спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та 120 укриттів противника. Крім того, знищено або подавлено 230 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби відбулося три бойові зіткнення. Окупанти завдали двох авіаударів, скинули п’ять керованих авіабомб та здійснили 45 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник два рази намагався просунутися в бік Охрімівки.

На Лиманському напрямку

Противник п’ять разів атакував у бік населених пунктів Зелена Долина, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Одне боєзіткнення поблизу Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Українські воїни відбили десять атак окупантів у районі Костянтинівки та в бік Новопавлівки. Одне зіткнення триває досі.

На Покровському напрямку

Тринадцять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Добропілля та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Чернігівка, Святогорівка, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. Три ворожі штурми тривають.

На Гуляйпільському напрямку

Ворог сім разів атакував наші позиції в бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Добропілля, Воздвижівка, Гуляйпільське, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку

Противник один раз атакував у бік Новоданилівки.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1732-й день повномасштабної війни.