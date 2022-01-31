У Вінниці відкрили «Караоке-клуб» для пенсіонерів (фото)

Улюблені пісні пенсіонери можуть співати у спеціальний «золотий» мікрофон

Наприкінці січня у Вінниці відкрили «Клуб-Караоке» для пенсіонерів. Облаштували його у приміщені Департаменту соціальної політики міської ради, що по вул. Соборна, 50, повідомляє пресслужба департаменту.

Текст пісень та відео демонструють на широкому екрані, зображення на який подається через проєктор. Своєю чергою, передавач приєднаний до ноутбука. Обирати композиції можна через інтернет. А співають виконавці у спеціальний «золотий» мікрофон.

«Караоке – це стиль життя, це настрій, це емоції, які зароджуються у глибині душі, і які неможливо втримати. Запрошуємо всіх охочих громадян пенсійного віку відвідати наші гуртки», – припрошує директорка установи Галина Бачинська.

До слова, журналісти порівняли пенсії громадян України в січні 2021 та січні 2022 років на підставі матеріалів Пенсійного фонду.

Як випливає із цих даних середня пенсія (з урахуванням виплат усім категоріям) зросла з 2 859 до 3 944 гривень. Проте, якщо врахувати лише тих пенсіонерів, які отримають пенсії за загальним правилом, то сума буде значно нижча. Нагадаємо, що мінімальна пенсія на 1 січня 2022 року складає 1 934 гривні.

Читайте також: