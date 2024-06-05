Головна Техно Девайси
search button user button menu button

США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III
фото: CBC News

Пуск ракети – частина діяльності, покликаної продемонструвати, що засоби ядерного стримування США безпечні, надійні та ефективні

Американські військові провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, не обладнаної боєзарядом. Пуск здійснено з полігону Ванденберг у штаті Каліфорнія вранці 4 червня. Про це заявила пресслужба військової бази.

Зазначається, що пуск ракети – частина рутинної, періодичної діяльності, покликаної продемонструвати, що засоби ядерного стримування США безпечні, надійні та ефективні для реагування на загрози XXI століття.

У пресслужбі бази Ванденберг також наголосили, що випробування не пов’язане з поточними міжнародними подіями.

Minuteman IIIамериканська міжконтинентальна балістична ракета, здатна нести ядерні заряди. Перебуває на озброєнні ВПС США з 1970 року. Сполучені Штати регулярно проводять випробування її модернізованих версій.

За інформацією Reuters, понад 400 таких ракет зараз розташовані на базах ВПС США у штатах Вайомінг, Монтана й Північна Дакота.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки 4 та 6 червня проведуть випробувальні пуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Minuteman III.

Тестові Minuteman III, які стоять на озброєнні Пентагону з 1970-х років, мають продемонструвати готовність ядерних сил США та забезпечити впевненість у летальності та ефективності національного ядерного стримування.

Попередні випробування таких ракет були проведені на початку листопада минулого року. Військово-повітряні сили (ВПС) США знищили під час випробувального пуску ракету Minuteman III через аномалію. У ВВС повідомляли, що «аномалією» вважається будь-яка несподівана подія під час тестового польоту. Розслідуванням причин події займеться спеціальна комісія, до якої увійшли представники профільних відомств.

Загалом на озброєнні Пентагону перебуває близько 400 таких ракет, розміщених у пускових шахтах у трьох районах базування: у Монтані, Вайомінгу та Північній Дакоті. Кожна ракета важить 36 тонн і може здійснювати польоти на відстань до 6 тис. миль (понад 9,5 тис. км). При цьому ракета розвиває швидкість приблизно 15 тис. миль на годину (більше 24 тис. км/год).  

Раніше стало відомо, що Японія, Франція та Німеччина вирішили створити максимально потужну електромагнітну гармату. 

Читайте також: Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є неминучою
Теги: США військові ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гарман - це сільськогосподарський інструмент для обмолоту зерна, який застосовувався до XX століття
Військовий на Херсонщині віднайшов давній артефакт (фото)
5 травня, 02:54
Ізраїль завдав ударів по об’єктах ХАМАСу в Рафаху
Ізраїль завдав ударів по об’єктах ХАМАСу в Рафаху
7 травня, 03:19
Україна отримає додаткові артилерійські ракетні системи Himars і боєприпаси до них
Пентагон повідомив, яке озброєння ввійде до нового пакета допомоги Україні
10 травня, 22:10
Найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою
Сили оборони випробували багатофункціональні наземні дрони «Махно» (фото)
11 травня, 11:43
Ізраїль погрожував широким наступом на Рафах, але США виступають проти цієї операції
Салліван відвідає Ізраїль і Саудівську Аравію: відома мета візиту
18 травня, 05:54
Російське вторгнення на півночі сталося після кількох місяців посилених бомбардувань Харкова
ЗСУ планують контрнаступ у Харківській області – Bloomberg
25 травня, 15:41
Експозиція включає чотирнадцять історій дітей із Донецької, Харківської, Херсонської, Київської областей
У США запрацювала виставка «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей»
30 травня, 18:34
Невідомі кинули вибуховий пристрій на подвір’я сержанта Збройних Сил України
На Черкащині невідомі кинули вибуховий пристрій на подвір'я сержанта ТЦК
31 травня, 23:47
Остін мав більш як годинну зустріч у кулуарах форуму з міністром оборони Китаю Дун Цзюнем
Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є неминучою
2 червня, 06:42

Девайси

США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III
США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III
США тестують ядерні ракети, здатні долітати до Росії
США тестують ядерні ракети, здатні долітати до Росії
Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати
Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати
Росія розміщує на орбіті супутники-вбивці – The Telegraph
Росія розміщує на орбіті супутники-вбивці – The Telegraph
Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця
Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця
Boeing і NASA знову скасувати перший запуск космічного корабля Starliner
Boeing і NASA знову скасувати перший запуск космічного корабля Starliner

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
35K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
21K
Що робить глава РПЦ в Америці в Україні? Громадськість вимагає пояснень від СБУ
15K
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну
13K
Китай ставить Кремль на коліна
8931
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua