США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III

Пуск ракети – частина діяльності, покликаної продемонструвати, що засоби ядерного стримування США безпечні, надійні та ефективні

Американські військові провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, не обладнаної боєзарядом. Пуск здійснено з полігону Ванденберг у штаті Каліфорнія вранці 4 червня. Про це заявила пресслужба військової бази.

Зазначається, що пуск ракети – частина рутинної, періодичної діяльності, покликаної продемонструвати, що засоби ядерного стримування США безпечні, надійні та ефективні для реагування на загрози XXI століття.

У пресслужбі бази Ванденберг також наголосили, що випробування не пов’язане з поточними міжнародними подіями.

Minuteman III – американська міжконтинентальна балістична ракета, здатна нести ядерні заряди. Перебуває на озброєнні ВПС США з 1970 року. Сполучені Штати регулярно проводять випробування її модернізованих версій. За інформацією Reuters, понад 400 таких ракет зараз розташовані на базах ВПС США у штатах Вайомінг, Монтана й Північна Дакота.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки 4 та 6 червня проведуть випробувальні пуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Minuteman III.

Тестові Minuteman III, які стоять на озброєнні Пентагону з 1970-х років, мають продемонструвати готовність ядерних сил США та забезпечити впевненість у летальності та ефективності національного ядерного стримування.

Попередні випробування таких ракет були проведені на початку листопада минулого року. Військово-повітряні сили (ВПС) США знищили під час випробувального пуску ракету Minuteman III через аномалію. У ВВС повідомляли, що «аномалією» вважається будь-яка несподівана подія під час тестового польоту. Розслідуванням причин події займеться спеціальна комісія, до якої увійшли представники профільних відомств.

Загалом на озброєнні Пентагону перебуває близько 400 таких ракет, розміщених у пускових шахтах у трьох районах базування: у Монтані, Вайомінгу та Північній Дакоті. Кожна ракета важить 36 тонн і може здійснювати польоти на відстань до 6 тис. миль (понад 9,5 тис. км). При цьому ракета розвиває швидкість приблизно 15 тис. миль на годину (більше 24 тис. км/год).

Раніше стало відомо, що Японія, Франція та Німеччина вирішили створити максимально потужну електромагнітну гармату.