Чи запанує мир в Україні після саміту: Президентка Швейцарії висловила свою позицію

Президентка Віола Амхерд відверто розповіла про причини відмови Швейцарії постачати зброю Україні

Україна наврядчи отримає перспективи миру після проведення Глобального саміту миру у Швейцарії. Про це заявила президентка країни Віола Амхерд у розмові з Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Федеральна президентка Швейцарії Віола Амхерд вважає, що мирна конференція по Україні, організована її країною в середині червня, є лише початком для подальших переговорів. «Для нас зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції», – сказала Амхерд.

На її думку, для миру обидві сторони повинні бути за столом переговорів. Президентка додала, що «Росія також може бути присутня на можливій наступній конференції».

Водночас Віола Амхерд нагадала про те, що Швейцарія не відправляє в Україну зброю через свій нейтралітет. Проте, як нагадала глава держави, Берн надав Києву гуманітарну допомогу та гарантував виділити 5 млрд франків на відновлення.

«Через наш нейтралітет ми не можемо постачати зброю. Але ми надали гуманітарну допомогу, провели в Лугано першу конференцію з питань відновлення та пообіцяли 5 млрд франків як допомогу на відновлення», – пояснила Амхерд. За її словами, право нейтралітету встановлює для Швейцарії чіткі кордони у питанні постачання зброї країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту.

Нагадаємо, 15-16 червня Швейцарія прийматиме саміт, мета якого – створити широку міжнародну підтримку мирних пропозицій президента України Володимира Зеленського, які включають повне виведення російських військ з України, але Москву не запросили.

Відомо, що саміт миру у Швейцарії було запрошено 160 країн світу, з яких 106 підтвердили свою участь. При цьому Китай та Бразилія вирішили проігнорувати захід. За інформацією Reuters, відмова КНР бути присутніми на форумі безпосередньо пов'язана з відсутністю російської делегації на заході. Зокрема у Пекіні заявили, що підтримають лише ті заходи, де будуть представлені обидві сторони конфлікту. Такої думки дотримується і Саудівська Аравія, представників якої не буде.

До слова, президент Аргентини Хав'єр Мілей не поїде до Європи для участі у саміті «Групи семи» (G7) в Італії та Глобальному саміті миру у Швейцарії а залишиться для святкування місцевих свят, зате свій візит на захід підтвердив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.