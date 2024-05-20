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Війна в Україні закінчиться переговорами – секретар РНБО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Війна в Україні закінчиться переговорами – секретар РНБО
Як зазначив секретар РНБО, Україна потребує не перемир’я, а стійкого миру на десятиліття
фото з відкритих джерел

За словами Литвиненка, формула миру президента Зеленського просувається саме для переговорів з РФ

Україна усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко.

Як зазначив секретар РНБО, саме для переговорів була підготовлена і просувається формула миру президента Володимира Зеленського. Секретар РНБО висловив сподівання, що її підтримають учасники Глобального мирного саміту, який відбудеться у Швейцарії.

«Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру», – наголосив Литвиненко.

Серед іншого посадовець заявив, що Україна потребує не перемир’я, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток країни. Як зазначив секретар РНБО, для цього важливі безпекові гарантії.

«Безпекові угоди, що реалізують тогорічну заяву G7 – без найменшого сумніву важливий крок. І ми високо цінуємо зусилля президента Фінляндії Александра Стубба й усього фінського народу, який як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє – сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії – це членство в НАТО», – сказав він.

Литвиненко наголосив, що саме тому Україна сподівається отримати запрошення стати членом Альянсу вже на липневому саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Він констатував, що «вступ не відбудеться завтра», але вже запрошення «охолодить багато гарячих голів у РФ».

«Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки», – резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, Україна разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня. Захід стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру.

Україна в листопаді 2022 року презентувала свою формулу миру, яка містить 10 пунктів. Одним із головних її положень є виведення російських військ з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

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Теги: РНБО Олександр Литвиненко переговори війна росія Україна

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