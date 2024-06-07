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Американські аналітики повідомили, що може завадити Україні ефективно використовувати F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Американські аналітики повідомили, що може завадити Україні ефективно використовувати F-16
Повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Однак Україна матиме таку кількість спеціалістів лише наприкінці 2025 року
фото: з відкритих джерел

Американські, данські та румунські навчальні центри можуть підготувати обмежену кількість українських пілотів F-16

Обмеження можливостей країнами-союзниками з підготовки пілотів на винищувачах F-16, негативно вплинуть на здатність Збройних сил України ефективно використовувати ці військові літаки у майбутньому. На цьому наголошують аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті. 

Зокрема вказувалось, що американські, данські та румунські навчальні центри можуть підготувати обмежену кількість українських пілотів F-16. Проблемою став брак доступних місць для навчання військових у тренувальних центрах.

Як пояснили експерти, повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Однак Україна матиме таку кількість спеціалістів лише наприкінці 2025 року. До того часу наша армія не зможе максимально ефективно використовувати усі отримані винищувачі.

«Для максимально ефективної підтримки наземних операцій, Повітряні сили ЗСУ мають знищити достатню кількість засобів ППО на території Росії за допомогою ракет дальнього радіусу дії, підготувати достатню кількість пілотів F-16, а також отримати своєчасну поставку і достатню кількість літаків цього типу», – наголошується у звіті ISW.

Раніше американські аналітики повідомили, що регулярна зміна політики деяких європейських країн стосовно дозволу чи заборони використання своїх винищувачів F-16 для ударів ЗСУ по території Росії ускладнить здатність наших захисників планувати та реалізовувати військові операції. 

Нагадаємо, Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.

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Теги: винищувач армія Україна F-16

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