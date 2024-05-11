Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Архієрейський Собор ПЦУ прокляв Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Архієрейський Собор ПЦУ прокляв Путіна
Було ухвалено запропонований Священним Синодом проект листа до Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія
фото: пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

У постановах собору йдеться, що ПЦУ не може відлучити Путіна формально

11 травня в Києво-Печерській лаврі відбувся Архієрейський Собор автокефальної Української Православної Церкви, на якому фактично було проголошено анафему російському диктатору Володимиру Путіну. Про це стало відомо з постанови Архієрейського Собору.

«Було ухвалено запропонований Священним Синодом проєкт листа до Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія та Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату з проханням звернутися до Кирила Гундяєва з вимогою публічно відректися від лжевчення «русского міра», засудити і відкликати наказ так званого «Всесвітнього російського народного собору», в якому містяться елементи цього лжевчення», – йдеться у повідомленні.

У постановах собору йдеться, що ПЦУ не може відлучити Путіна формально, але вказується, що «ця особа своїми злочинами і впертим та свідомим не розкаянням в публічних гріхах сама відлучила себе від Церкви».

Архієрейський Собор молитвою завершив своє засідання, зокрема процитував 108-й псалом-«прокляття», який колись читався під час так званої «псалмокатари» (прокляття по-християнськи) – богослужбового чину анафеми.

Нагадаємо, що предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) побажав російському диктатору Володимиру Путіну перед його так званою інавгурацією, правити вічно, а також вкотре благословив вбивати українців.

Читайте також:

Теги: церква Україна ПЦУ Києво-Печерська лавра путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У реальності існує багато перешкод на шляху між зброєю та Україною.
Що заважає західній зброї швидко потрапляти в Україну?
7 травня, 17:20
Який вигляд матиме Перемога для України?
Україна переможе в усіх варіантах розвитку подій. Але якою ціною?
21 квiтня, 17:30
Відспівали Капранова у Михайлівському золотоверхому соборі і кремують на Байковому цвинтарі
У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
18 квiтня, 17:30
Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій російського диктатора Володимира Путіна
РФ виробляє більше зброї, ніж потрібно для війни в Україні: Німеччина розкрила плани Путіна
25 квiтня, 09:58
Виступ колективу у Вашингтоні
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
26 квiтня, 15:32
Російські війська просунулися в напрямку Очеретиного
Аналітики повідомили, що окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки
30 квiтня, 05:02
Пашинян не отримав запрошення на «інавгурацію» Путіна
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
7 травня, 20:24
Зміцнення східного кордону вважається пріорітетом для Латвії
Латвія риє глибокі протитанкові рови на кордоні з Росією та Білоруссю
3 травня, 17:59
За словами Зеленського, наступний етап зближення із ЄС очікується у червні
Зеленський про вступ України до ЄС: «Євросоюзу потрібен цей крок»
9 травня, 21:22

Події в Україні

Міненерго анонсувало підвищення тарифу на світло
Міненерго анонсувало підвищення тарифу на світло
Архієрейський Собор ПЦУ прокляв Путіна
Архієрейський Собор ПЦУ прокляв Путіна
У Харкові було чутно вибух
У Харкові було чутно вибух
Окупанти використовують нове тактичне маркування техніки, яка наступає на Харківщину (фото)
Окупанти використовують нове тактичне маркування техніки, яка наступає на Харківщину (фото)
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові
На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони
На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Над Україною з’явилося північне сяйво: фото
8214
Землю вночі накрила сильна геомагнітна буря
3947
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
3532
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
2845
Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року
2742
Втрати ворога станом на 11 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
Сьогодні, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
Сьогодні, 09:34
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
Сьогодні, 06:10
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Сьогодні, 00:48
Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
Вчора, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua