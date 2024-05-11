Архієрейський Собор ПЦУ прокляв Путіна

Було ухвалено запропонований Священним Синодом проект листа до Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія

У постановах собору йдеться, що ПЦУ не може відлучити Путіна формально

11 травня в Києво-Печерській лаврі відбувся Архієрейський Собор автокефальної Української Православної Церкви, на якому фактично було проголошено анафему російському диктатору Володимиру Путіну. Про це стало відомо з постанови Архієрейського Собору.

«Було ухвалено запропонований Священним Синодом проєкт листа до Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія та Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату з проханням звернутися до Кирила Гундяєва з вимогою публічно відректися від лжевчення «русского міра», засудити і відкликати наказ так званого «Всесвітнього російського народного собору», в якому містяться елементи цього лжевчення», – йдеться у повідомленні.

У постановах собору йдеться, що ПЦУ не може відлучити Путіна формально, але вказується, що «ця особа своїми злочинами і впертим та свідомим не розкаянням в публічних гріхах сама відлучила себе від Церкви».

Архієрейський Собор молитвою завершив своє засідання, зокрема процитував 108-й псалом-«прокляття», який колись читався під час так званої «псалмокатари» (прокляття по-християнськи) – богослужбового чину анафеми.

Нагадаємо, що предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) побажав російському диктатору Володимиру Путіну перед його так званою інавгурацією, правити вічно, а також вкотре благословив вбивати українців.