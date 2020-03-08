Україна отримає від США бойові катери Mark VI



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Україна отримає від США патрульні катери типу Mark VI Фото: ВМФ США

Головне завдання катерів, це забезпечення безпеки торговельних портів, об’єктів морської інфраструктури і підтримка операцій основних сил

В рамках нового пакету допомоги від США Україна отримає від США патрульні катери типу Mark VI.

Про це виданню CNN розказало джерело у законодавчому органі США.

ВМС ЗС України отримають катери в рамках військової допомоги від США, перша частина з якої у 125 млн включає як патрульні катери типу Mark VI, так й іншу допомогу.

Про технічні характеристики цих суден і для чого вони призначені, розповів Український мілітарний портал.

Патрульні катери Mark VI (MK VI) здійснюють операції в затоках, річках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їхнє головне завдання – забезпечення безпеки торговельних портів, об’єктів морської інфраструктури і підтримка операцій основних сил ВМС.

Патрульні катери MK VI можуть мати різні конфігурації обладнання:

десантно-штурмову;

протидиверсійну;

протимінну.

Катери типу MK VI мають п’ять сидінь у рубці і додаткові тринадцять сидінь у основній частині надбудови для розміщення вісімнадцяти осіб. Конструкція сидінь дозволяє знижувати рівень удару.

Як правило катери типу MK VI комплектуються двома командами по п’ять осіб, плюс 8 осіб з доглядової групи (усього 18 осіб). Команда з десяти осіб зазвичай складається з командира катера, двох рульових, двох механіків, двох операторів озброєння та двох стрільців.

На борту MK VI передбачений камбуз для приготування та зберігання їжі. Камбуз оснащено холодильною установкою, мікрохвильовою піччю, раковиною, кофе машиною, стійкою, двома столами, м’якою лавкою, полицями та шафами для зберігання продуктів, відсіком для сміття. Усе це дозволяє патрульному катеру тривалий час діяти поза базою або десантним кораблем. На катері передбачено спальні місця для шести осіб. Автономність катера залежить переважно від швидкості та запасів палива та води.

Нагадаємо, ЗСУ «знищили» російський морський десант на Азові.

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