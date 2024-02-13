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Через російський обстріл припинила роботу одна з ТЕС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Через російський обстріл припинила роботу одна з ТЕС
фото ілюстративне

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання

У ніч проти 13 лютого внаслідок російського обстрілу одна з ТЕС в Україні припинила виробляти електроенергію. Про це інформує ДТЕК.

У ДТЕК повідомили, що в ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

«Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, російські загарбники атакували Дніпро, деякі райони міста залишилися без світла та водопостачання.

Увечері 12 лютого у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів. У місті та області оголосили повітряну тривогу. 

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу «Шахед» рухаються курсом у бік Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу з боку тимчасово окупованих регіонів.

Нагадаємо, стали відомі дати перших аукціонів на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина та Україна – Угорщина. 

Joint Allocation Office – платформа, на якій проводиться розподіл пропускної спроможності міждержавних ліній електропередачі за допомогою спільних аукціонів.

Теги: Запоріжжя окупанти Дніпро обстріл водопостачання шахед

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