Росія скинула сім авіабомб на Сумщині: є загиблі й поранені

Наразі відомо про трьох загиблих, розбір завалів триває

Російська Федерація вдень п'ятниці, 9 лютого, скинула сім авіаційних бомб по прикордонних населених пунктах у Сумській області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, 9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти здійснили авіаційний удар по території Сумського району з Російської Федерації. За попередніми даними, ворог скинув сім авіаційних бомб типу «Каб» на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади.

Одна жінка може перебувати під завалами внаслідок атаки РФ фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

В результаті атаки відомо про трьох загиблих мирних жителів фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

В результаті атаки відомо про трьох загиблих мирних жителів, ще одна жінка може перебувати під завалами. Також поранення отримали чотири людини. Пошкоджено приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення.

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Як зазначили в Сумській ОВА, розбір завалів триває.

Окупанти здійснили авіаційний удар по території Сумського району фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого окупанти завдали ударів по Харківщині. Унаслідок атаки пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура.

До слова, триває 716-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.