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Росія скинула сім авіабомб на Сумщині: є загиблі й поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія скинула сім авіабомб на Сумщині: є загиблі й поранені
Окупанти здійснили авіаційний удар по території Сумського району
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Наразі відомо про трьох загиблих, розбір завалів триває

Російська Федерація вдень п'ятниці, 9 лютого, скинула сім авіаційних бомб по прикордонних населених пунктах у Сумській області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти здійснили авіаційний удар по території Сумського району з Російської Федерації. За попередніми даними, ворог скинув сім авіаційних бомб типу «Каб» на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади.

Одна жінка може перебувати під завалами внаслідок атаки РФ
Одна жінка може перебувати під завалами внаслідок атаки РФ
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора
В результаті атаки відомо про трьох загиблих мирних жителів
В результаті атаки відомо про трьох загиблих мирних жителів
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

В результаті атаки відомо про трьох загиблих мирних жителів, ще одна жінка може перебувати під завалами. Також поранення отримали чотири людини. Пошкоджено приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення.

Як зазначили в Сумській ОВА, розбір завалів триває.

Окупанти здійснили авіаційний удар по території Сумського району
Окупанти здійснили авіаційний удар по території Сумського району
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого окупанти завдали ударів по Харківщині. Унаслідок атаки пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура.

До слова, триває 716-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

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Теги: бомбардування окупанти авіаудар Сумщина війна

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