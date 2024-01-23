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Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
Військовий розповів, що шибки вибило у всіх кімнатах
фото: Мустафа Найєм/Facebook

Найєм заявив, що знищення росіян «стане хобі» українців

Адвокат та військовий Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook показав наслідки ранкового обстрілу окупантів.

«В моєї машини люк пробило. У всіх кімнатах вибило шибки. Добре, що всі наші живі і не поранились. Співчуття тим, в кого гірше. Ми їх вбʼємо. Це буде наше хобі тепер», – написав він. Найєм також подякував українцям за підтримку і додав, що «злості вистачить на перемогу».

Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку фото 1
Квартира Масі Найєма
Квартира Масі Найєма
Фото: Масі Найєм/Facebook
Автомобіль Масі Найєма
Автомобіль Масі Найєма
Фото: Масі Найєм/Facebook

Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працювали сили ППО. Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару по Києву відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Як зазначив Попко, більшість потерпілих із мінно-вибуховими травмами. Станом на 11:30 в Києві зросла кількість потерпілих внаслідок масованої ракетної атаки окупантів зросла до 22 осіб, з них 13 госпіталізовано.

Теги: Київ обстріл автомобіль квартира

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