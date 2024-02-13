Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Дніпро: у деяких районах перебої зі світлом і водою

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти атакували Дніпро: у деяких районах перебої зі світлом і водою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Дніпрі спостерігаються перебої із подачею електрики

Увечері 12 лютого російські загарбники атакували Дніпро, деякі райони міста залишилися без світла та водопостачання. Про це повідомляє Telegram-канал КП Дніпроводоканал.

У Дніпрі спостерігаються перебої із подачею електрики. У зв'язку з цим, зупинено насосну станцію та за деякими адресами припинено подачу води.

«У Дніпрі у звʼязку з перебоями світла зупинена ПНС пров. Фестивальний, припинено водопостачання», – повідомили в КП

Водопостачання відсутнє за адресами:

  • вул. Миколи Міхновського: 5,5A, 7,9,10,11,11A, 13,13A, 17,19,21,23,25,25A,27,29,31;
  • пров. Фестивальний: 1,2,3,3А, 4,5,6,9,12,14,16,20,22,24,29,31;
  • просп. Миру: 1Б,25,4А, 5,6,8,10,12,13,14,14A,16А, 17,18,21,29,31,33,35,37,47,49,51,51A,55,59,63,63A,65,67,71,71A, 73,75,75A, 77,81,83,87,89,91,93,95;
  • вул. Березинська, 33,35,37,39,41,43,45,55,58,59,61;
  • вул. Ю. Магалевського: 1,2,6,8,10,11А, 12,14.15А;
  • пров. Вільний, 2А,3,4,5,6,7,12;
  • вул. Ю. Липи, 1,3,3Б,5,7,9,11,13,15,19,21,23;
  • Донецьке шосе: 97,99,105,107,109,111,113,115,119,121,121A,123,123 A, 129,131A,137.

Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що без світла залишилася котельня.

«Також поки що без світла котельня на вул. Семафорна (КП Коменергосервіс)», – повідомили місцеві канали.

Як повідомлялося, увечері 12 лютого у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів. У місті та області оголосили повітряну тривогу. 

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу «Шахед» рухаються курсом у бік Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу з боку тимчасово окупованих регіонів.

Теги: Запоріжжя вибух Дніпро водопостачання шахед

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 1 червня 2023 року подорожчала електроенергія, а слідом за нею – тарифи на інші комунальні послуги
Як змінилися тарифи на комуналку за рік: дані Держстату
15 сiчня, 08:48
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини, 13 січня 2024 р.
Ситуація в регіонах: ракетний удар по Дніпру й понад сто обстрілів Херсонщини
14 сiчня, 09:59
Через удар по житловому будинку рік тому загинуло 46 людей
Поцілили ракетою «убивцею авіаносців»: у Дніпрі вшанували жертв удару по багатоповерхівці
14 сiчня, 14:17
Засуджена Євгенія Майборода
У Росії суд покарав пенсіонерку, яка поширювала дані про кількість загиблих росіян
29 сiчня, 13:06
У Токмаку прогриміли потужні вибухи
У Токмаку прогриміли потужні вибухи
31 сiчня, 12:37
Процес ухвалення законопроєкту із допомогою Україні просувається далі за процедурою
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Норми порядку перерахунку не застосовуються на тимчасово окупованих територіях
Кабмін затвердив порядок перерахунку вартості неякісних комунальних послуг
8 лютого, 11:47
За офіційним реєстром – 1200 людей Запорізької області в полоні
Федоров повідомив, скільки жителів Запорізької області перебувають у російському полоні
8 лютого, 11:03
Ірина Фаріон обізвала представниць України на Євробаченні «баберами з гібридним виттям»
Ірина Фаріон обізвала представниць України на Євробаченні «баберами з гібридним виттям»
5 лютого, 21:54

Події в Україні

Окупанти атакували Дніпро: у деяких районах перебої зі світлом і водою
Окупанти атакували Дніпро: у деяких районах перебої зі світлом і водою
У Дніпрі прогриміли вибухи
У Дніпрі прогриміли вибухи
Росія запустила «шахеди». На півдні України оголошено тривогу
Росія запустила «шахеди». На півдні України оголошено тривогу
Офіцер Росгвардії отримав підозру за катування українців в аеропорту Гостомеля
Офіцер Росгвардії отримав підозру за катування українців в аеропорту Гостомеля
Підозра Пашинському, вбивство українського баскетболіста. Головне за 12 лютого
Підозра Пашинському, вбивство українського баскетболіста. Головне за 12 лютого
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на трьох напрямках – Генштаб
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на трьох напрямках – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Одна країна допоможе НАТО новими артилерійськими боєприпасами великої дальності
19K
Екснардеп Пашинський заявив про обшуки
18K
Найменше герцогство Європи ухвалило нове рішення щодо біженців: що зміниться для українців
17K
Чи розуміє Угорщина небезпеку, яка нависла над нею?
11K
Оборона Запорізької області: Кабмін не дав грошей на «зуби дракона»
11K
Медведчук вирішив поновити свідоцтво адвоката: яке рішення ухвалив суд

Новини

День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Сьогодні, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Вчора, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Вчора, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
11 лютого, 04:26

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua