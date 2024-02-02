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Російські окупанти збільшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські окупанти збільшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Наші захисникик відбили 19 російських атак поблизу Авдіївки
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень

Триває 709-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Вільхуватки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Сеньківка, Прогрес, Зоря, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Іскрисківщина, Володимирівка, Грабовське, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито чотири атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими захисниками відбито три атаки в районі Тернів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Загарбники обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито дві атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 19 атак біля Авдіївки та ще 10 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новокалинове, Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти шість разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку

Наші воїни відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Силами оборони відбито три атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено шість безуспішних спроб штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Берислав, Інгулець Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Херсон та Республіканець Херсонської області.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох складах боєприпасів ворога.

Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися до ділянки автомагістралі Р07 Куп'янськ-Сватове на схід від Табаївки. Також зафіксовано просування на північній околиці Авдіївки. На лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринків, продовжувалися позиційні бої.

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Теги: війна окупанти ЗСУ Генштаб

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