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У Дніпрі прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Дніпрі прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

Увечері 12 лютого у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів. У місті та області оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу «Шахед» рухаються курсом у бік Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу з боку тимчасово окупованих регіонів.

Як повідомлялося, увечері 11 лютого окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Було знеструмлено більшу частину Павлограда. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що лікарні переведені на альтернативне живлення. Тривали роботи з відновлення електро- та водопостачання у населених пунктах.

Зокрема окупанти завдали ударів ракетами С-300 по Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 23:02 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Харківській області. Як повідомляли кореспонденти «Суспільного», у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів. Згодом він додав, що окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району.

Попередньо окупанти вдарили ракетами С-300 із Білгорода. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджені фасади нежитлових будівель.

Нагадаємо, триває 719-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

 

Теги: вибух окупанти Дніпро ворог шахед

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