У Дніпрі прогриміли вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

Увечері 12 лютого у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів. У місті та області оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

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Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу «Шахед» рухаються курсом у бік Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу з боку тимчасово окупованих регіонів.

Як повідомлялося, увечері 11 лютого окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Було знеструмлено більшу частину Павлограда. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Він додав, що лікарні переведені на альтернативне живлення. Тривали роботи з відновлення електро- та водопостачання у населених пунктах.

Зокрема окупанти завдали ударів ракетами С-300 по Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 23:02 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Харківській області. Як повідомляли кореспонденти «Суспільного», у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів. Згодом він додав, що окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району.

Попередньо окупанти вдарили ракетами С-300 із Білгорода. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджені фасади нежитлових будівель.

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Нагадаємо, триває 719-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.