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Сили оборони повідомили про ситуацію на окупованій Кінбурнській косі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сили оборони повідомили про ситуацію на окупованій Кінбурнській косі
Ворог продовжує з коси використовувати артилерію та FPV-дрони
фото: Vadym Yunyk

Із Кінбурнської коси окупанти продовжують терор протилежного берега Дніпро-Бузького лиману

Кінбурнська коса на півдні України перебуває під тимчасовою окупацією РФ. Росіяни продовжують терор протилежного берега Дніпро-Бузького лиману, звідки Сили оборони намагаються атакувати вогневі позиції РФ для того, щоб вибити їх звідти. Про це УНН повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

«Кінбурнська коса, на жаль, продовжує перебувати в тимчасовій окупації. Це частина Миколаївської та частина Херсонської області. Півострів розділений умовно адміністративним розподілом. Ворог продовжує з коси використовувати артилерію та FPV-дрони», – розповіла Гуменюк.

Вона повідомила, що росіяни останнім часом активізували застосування саме безпілотної авіації. «Останнім часом активізували застосування саме безпілотної авіації, маючи розуміння, що, підтягуючи артилерію на цей напрямок, вони фактично одразу втрачають її, тому що після проведення обстрілу ми виявляємо їх позицію й можемо по ній відпрацювати», – зазначила Гуменюк.

Тому, за її словами, ворог намагається переорієнтуватися на застосування дронів.

«Їх основна задача – терор Дніпро-Бузького лиману для того, щоб виключити залучення Миколаївських портів до навігаційної ініціативи. Вони продовжують терор протилежного берега Дніпро-Бузького лиману, а саме Очаківської та Куцурубської громад, звідки наші сили намагаються атакувати вогневі позиції, розгорнуті окупантами на Кінбурнській косі, для того, щоб вибити їх звідти», – розповіла Гуменюк.

Теги: війна окупанти ЗСУ Херсонщина Миколаївщина

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