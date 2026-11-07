Російський дрон атакував Хмельницький: є постраждалий

Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки та вибито вікна у багатоповерхівках

Ворожий безпілотник атакував житлову забудову міста Хмельницький. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки та вибито вікна у багатоповерхових житлових будинках. Одна людина дістала травми, але госпіталізація їй не знадобилася. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Хмельницького Олександра Симчишина та Хмельницьку обласну військову адміністрацію.

За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, після атаки пожеж не виникло. Інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють.

Міський голова Олександр Симчишин повідомив, що на місцях працюють усі відповідні служби. Фахівці займаються ліквідацією наслідків російського удару.

Наразі відомо про одного травмованого. Постраждалому надали необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

Крім того, внаслідок російської атаки є аварійне знеструмлення у Кам'янець-Подільському районі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Інформації про постраждалих не надходило.

Попередні атаки на Хмельницький

Хмельницький неодноразово ставав ціллю російських безпілотників. Зокрема, 24 вересня внаслідок російської атаки у місті було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У будівлі вибило вікна та пошкодило балкони. Також постраждали автомобілі. Тоді інформації про постраждалих не надходило.