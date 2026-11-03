Росіяни вдарили по лікарні в Харкові: кількість постраждалих різко зросла до 62 осіб

Після ворожого удару по медичному закладу в Немишлянському районі розпочалася масштабна евакуація пацієнтів

Унаслідок російської атаки на Харків кількість постраждалих у Немишлянському районі збільшилася до 62 людей. Під удар потрапив медичний заклад, із якого наразі евакуюють понад дві сотні пацієнтів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За словами очільника ОВА, кількість постраждалих після ворожого удару продовжила зростати. Наразі медичні працівники надають необхідну допомогу всім, хто постраждав унаслідок обстрілу.

«Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по медзакладу в Немишлянському районі збільшилася до 62. Всім надається медична допомога», – повідомив Синєгубов.

Крім того, внаслідок атаки виникла необхідність перевести пацієнтів із постраждалого медичного закладу до інших лікарень. Загалом евакуації підлягають 226 людей.

За інформацією обласної військової адміністрації, пацієнтів переміщують до інших медичних установ, де вони зможуть продовжити отримувати необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок російського удару по медичному закладу в Немишлянському районі постраждали 46 людей. За його словами, у лікарні та навколишніх багатоповерхівках було пошкоджено понад тисячу вікон.