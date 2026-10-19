Сили безпілотних систем побили власний рекорд: Мадяр назвав жовтневі цифри

На Добропільсько-Покровському відрізку пілоти уразили понад 4,4 тисячі окупантів

Угруповання Сил безпілотних систем (СБС) з 1 по 19 жовтня уразило 10 027 окупантів, повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Мадяра у Facebook.

СБС виконали середньомісячну планову норму за втратами живої сили противника о 19:00 19 жовтня, зазначив Бровді. На той момент онлайн-табло «Підрахуйка СБС» показувало 10 027 одиниць. Це безповоротні та санітарні втрати окупантів, підтверджені в системі ситуаційної обізнаності «Дельта».

За підрахунками командувача, у жовтні СБС уражають одного окупанта кожні 162 секунди. Бровді назвав це новим темпом роботи підрозділів.

Порівняння з серпнем і вереснем

Результат за перші 19 днів жовтня перевищує показники аналогічних періодів двох попередніх місяців:

1–19 серпня – 6 376 уражених окупантів, жовтневий показник більший на 57%;

1–19 вересня – 8 097, жовтневий показник більший на 23,8%.

Найзапекліший відрізок фронту

За словами Бровді, найзапеклішим залишається Добропільсько-Покровський відрізок фронту в смузі Угруповання військ «Азов». Там за 1–19 жовтня кількість уражених окупантів сягнула 4 474. Цей результат на 41% більший, ніж за аналогічний період вересня (3 170), і на 98,2% більший, ніж за аналогічний період серпня (2 257).

Командувач наголосив, що наведені цифри стосуються виключно підрозділів Угруповання СБС і не враховують результатів інших підрозділів Сил оборони. Він також оцінив перспективи до кінця місяця: «Погодні умови – не фонтан, але тисяч 15–16 за жовтень підсмажимо», – додав Бровді.

Нагадаємо, Роберт Бровді очолив Сили безпілотних систем у червні 2025 року. Тодішній головнокомандувач Олександр Сирський розповів про своє ставлення до цього призначення і назвав нового командувача досвідченою людиною, яка пройшла шлях від добровольця до командира бригади безпілотних систем.

До слова, Генштаб повідомляв, що у вересні загальні втрати окупантів становили 46 230 осіб. Це абсолютний рекорд 2026 року серед усіх підрозділів Сил оборони.

Окрім того, 19 жовтня на фронті відбулося 177 боїв за добу. На Покровському напрямку зафіксовано 16 зіткнень, зокрема в районі Добропілля, де окупанти намагалися просунутися.