Через спеку в Україні пошкоджено два енергооб'єкти

Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати

Обидва обєкти розташовані в західних регіонах країни

Унаслідок сильної спеки в західних регіонах України зазнали пошкоджень два об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Так, в одному із західних регіонів вимикалася високовольтна повітряна лінія через пожежу, яку спричинила спека. Пожежу вдалося ліквідувати, після чого лінію включили в роботу.

Ще одне пошкодження трапилося на високовольтній підстанції. Це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, Україну вже кілька днів поспіль виснажує надзвичайна спека. У частині областей, зокрема, на Півдні температура вже перевищила +40 градусів. У вихідні й початок наступного тижня очікується посилення спеки: +35 – +39 градусів у більшості областей.

Україна потрепає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря.

Як повідомлялося, 11 липня в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.