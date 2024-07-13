Пекельна спека в Україні: синоптикиня розповіла, коли прийде прохолода

За словами Наталії Птухи, значного похолодання поки що не буде

Температура впаде із +40 до +35

Україну вже кілька днів поспіль виснажує надзвичайна спека. У частині областей, зокрема, на Півдні температура вже перевищила +40 градусів. У вихідні й початок наступного тижня очікується посилення спеки: +35 – +39 градусів у більшості областей. Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 каналу. За її словами, якщо сьогодні ще в більшості регіонів +35, то далі може бути +36 і +37, зокрема у понеділок, вівторок.

В Одесі, Миколаєві та Херсоні гірша ситуація. Місцями надзвичайна спека по +40 – +41 градус. Такі погодні умови точно зберігатимуться до 17 липня. Можливо, що навіть 16-го в більшості регіонів буде +35 – +39, а +28 – +34 градуси. Тобто з вівторка почнеться невелике послаблення.

За словами Наталії Птухи, значного похолодання поки що не буде. У південній частині все ж таки в нас залишаються високі значення температури. Також додаються Дніпропетровська й Кіровоградська області, – там +35 – +39 буде зберігатися.

Миколаїв, Одеса й Херсон +40 – +41 до 17 числа і, в принципі, у цих регіонах і до 19 липня буде утримуватися.

Із 16 липня на Заході й Півночі стануть трохи нижчі показники, а вже з 19-го й по Півдню будуть нижчими. Там уже спека спадатиме. Якщо до цього близько +40, то буде +35.

«Теж, звичайно, спекотно, але принаймні не така небезпечна надзвичайна спека», – підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, що Україна потрепає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря.

Як повідомлялося, 11 липня в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

До відома, у суботу, 13 липня, в Україні буде суха спекотна погода. Лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°.