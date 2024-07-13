Як допомогти тваринам пережити спеку: корисні поради

Ні в якому разі не залишайте тварин у закритому автомобілі

Піклуйтеся не тільки про своїх домашніх улюбленців, а і про безпритульних тваринок

Літня спека небезпечна для тварин, так само як і для людей. Тож не забувайте піклуватися про своїх домашніх улюбленців.

Український гідрометеорологічний центр зібрав поради щодо того, як допомогти тваринам пережити спеку:

Залишайте доступ до свіжої та чистої води. Беріть з собою пляшку з водою для тварини на прогулянку. Піклуйтеся не тільки про своїх домашніх улюбленців, а і про безпритульних тваринок. Намочіть нашийник чи можна змочити водою подушечки лап і живіт. Ні в якому разі не залишайте тварин у закритому автомобілі. Температура всередині машини може швидко зрости до небезпечних рівнів. За можливості, забезпечуйте прохолодне приміщення або тінь. Уникайте тривалих прогулянок або фізичних навантажень для тварин, особливо в середині дня, коли температура найвища.

Нагадаємо, що спільна подорож із домашнім улюбленцем може стати викликом і для людей, і для їхніх тварин. Щоби ваша тварина не хвилювалася в авто, її варто завчасно підготувати до першої поїздки. BlaBlaCar і UAnimals зібрали поради про те, як зменшити рівень стресу в довгій подорожі й зробити поїздку комфортною для всіх попутників.