Росіяни знищили авіаударом будівлю міськради у Краматорську

Центральна будівля виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру після удару РФ

Гончаренко: право краматорців на майбутнє росіяни не знищать

Російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської ради.

Про наслідки удару розповів начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За його словами, будівля пережила окупацію міста у 2014 році, штурми та звільнення. Він назвав її центральною будівлею української державності та фундаментом українського Краматорська.

Гончаренко зазначив, що у стінах виконкому була «історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани». Водночас він наголосив, що до чиновників і управлінців можна ставитися по-різному, але саме в цьому полягають свобода та ідентичність краматорців.

«Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє», – написав Гончаренко.

У дописі немає інформації про постраждалих і про тип боєприпасів, якими росіяни зруйнували будівлю. Деталі уточнюються.

Краматорськ під ударами авіабомб

Краматорськ, один із найбільших міст Донеччини під контролем України, російські війська атакують дедалі частіше з наближенням лінії фронту. Лише за останні місяці були такі удари:

5 травня окупанти скинули на центр міста три фугасні авіабомби, за уточненими даними Гончаренка, поранення дістали 17 людей;

31 липня росіяни вдарили по багатоквартирному мікрорайону: влучання зафіксували в житлових будинках, супермаркеті та закладі освіти, за попередньою інформацією, загинула жінка;

4 серпня авіабомби ФАБ-250 із модулями планування і корекції влучили в житловий будинок у центрі, поранення дістали щонайменше 24 людини, пошкоджено шість багатоповерхівок, два заклади освіти, банк, пошту, чотири торгові об'єкти та вісім легковиків;

8 жовтня російські війська вдарили по рейсовому автобусу з пасажирами.

За фактом удару 4 серпня правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

Місто, яке вже звільняли від окупації

Навесні 2014 року Краматорськ захопили проросійські бойовики. Збройні сили України звільнили місто в липні того ж року, і відтоді воно стало одним із центрів української влади на Донеччині. Саме тому будівля виконкому на площі Миру має для краматорців не лише адміністративне, а й символічне значення.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по Краматорську фугасними авіабомбами: вибухи пролунали в різних районах міста, було пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та автомобілі.