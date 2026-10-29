Європейський центробанк змінить керівництво: Лагард оголосила про відставку

Очільниця ЄЦБ залишить посаду в лютому 2027 року – за дев’ять місяців до завершення повноважень

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард оголосила про намір достроково залишити посаду. Вона піде у відставку 7 лютого 2027 року, приблизно за дев’ять місяців до завершення свого терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз ЄЦБ.

Повноваження Лагард мали завершитися в жовтні 2027 року. Водночас рішення про дострокове звільнення з посади відкриває шлях до призначення нового керівника Європейського центрального банку раніше запланованого терміну.

Причини такого рішення публічно не уточнювалися. ЄЦБ не надав додаткових пояснень щодо обставин майбутньої відставки.

Крістін Лагард очолила Європейський центральний банк у листопаді 2019 року. До цього вона обіймала посаду директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду, а також була міністеркою економіки та фінансів Франції.

Президент ЄЦБ відіграє ключову роль у визначенні монетарної політики єврозони, зокрема ухваленні рішень щодо процентних ставок і заходів для стримування інфляції. Тому зміна керівництва установи може мати значення для подальшого курсу європейської монетарної політики.

Процес пошуку наступника Лагард має розпочатися завчасно, щоб забезпечити передачу повноважень після її відставки.

Варто нагадати, що Європейський центральний банк до кінця 2026 року визначить остаточний дизайн нових євробанкнот, а в обігу вони можуть з’явитися на початку 2030-х років