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Блокада портів коштуватиме Україні $6,6 млрд до кінця 2026 року – прогноз НБУ 

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Блокада портів коштуватиме Україні $6,6 млрд до кінця 2026 року – прогноз НБУ 
Російські удари по промислових підприємствах призвели до скорочення виробництва та експорту металопродукції
фото: depositphotos.com

Зупинка металургії стане найбільшим окремим фактором втрат економіки у 2026 році – НБУ 

Російські обстріли інфраструктури та блокада морських портів у другому півріччі 2026 року знизять темпи зростання реального ВВП України на 1,9 пункти. Втрати зовнішньоторговельного балансу сягнуть $6,6 млрд, йдеться в жовтневому інфляційному звіті Національного банку України.

Найбільшим окремим фактором втрат стане зупинка найбільших металургійних підприємств. За оцінкою НБУ, лише цей фактор зменшить темпи зростання ВВП на 0,7 в. п. за підсумками 2026 року. При цьому значна частина втрат припаде не лише безпосередньо на металургію, а й на пов’язані сектори через скорочення попиту на їхню продукцію та послуги.

«Інтенсифікація атак РФ на підприємства й інфраструктуру разом із блокадою портів призвели до різкого гальмування економічної активності та водночас посилення цінового тиску», – зазначає НБУ. За оцінками регулятора, у III кварталі втрати ВВП через ці фактори становитимуть 0,7 в. п., а в IV кварталі – ще 1,2 в. п.

Окремо Нацбанк попереджає про значне скорочення виробництва та експорту металопродукції через руйнування промислових потужностей і тривалі простої підприємств.

У базовому сценарії НБУ виходить із того, що блокада портів Великої Одеси триватиме до середини 2027 року. Це й надалі обмежуватиме експортні можливості як гірничо-металургійного комплексу, так і аграрного сектору. «Руйнування виробничих потужностей і тривалі простої металургійних підприємств призведуть до значного скорочення виробництва та зниження експорту металопродукції», – йдеться у звіті.

Для ГМК додатковим ризиком залишатиметься дорога альтернативна логістика. У НБУ зазначають, що високі транспортні витрати знижуватимуть рентабельність видобутку залізної руди, а обмеження морського експорту призводитиме до накопичення продукції. Паралельно значних втрат зазнаватиме аграрний сектор. Скорочення експорту сільськогосподарської продукції стане причиною погіршення зовнішньоторговельного балансу на $6,6 млрд.

У Нацбанку попереджають, що негативний ефект російських атак і проблем з експортною логістикою не обмежиться 2026 роком.

«Негативні наслідки обстрілів для економічної активності й цінової динаміки відчуватимуться й у 2027 році», – наголошує регулятор.

Таким чином, зупинка металургійних підприємств, руйнування інфраструктури та тривала блокада портів уже формують системні втрати для української економіки – через скорочення ВВП, експорту, виробництва та фінансових можливостей підприємств.

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Теги: економіка Національний банк бюджет порт блокування

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