Графіки відключень світла: до кінця доби діятиме одна черга

Споживання знизилось через спадання спеки

3 16:00 та до 22 години в Україні буде застосовуватись одна черга відключень світла. Про це повідомляє «Укренерго».

«Сьогодні, 25 липня, застосування заходів обмеження прогнозується лише в години вечірнього максимуму споживання – з 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.

Причина – комплексна: спека спала і споживання електрики в Україні знизилось. Сьогодні на ранок споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня. При цьому, зменшився і дефіцит потужності – з ремонт повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив ДТЕК, в українській енергосистемі відчутно зменшився дефіцит.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як повідомлялося, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Зазначимо, що раніше «Укренерго» давало вказівку застосовувати графіки відключень світла 24 липня впродовж всієї доби.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.