Посилення відключень світла 5 липня: «Укренерго» зробило заяву

Після 15:00 черги графіків погодинних відключень електроенергії зростуть до трьох

Сьогодні, 5 липня, обленерго з 11:00 до 15:00 будуть застосовувати дві черги графіків погодинних відключень електроенергії, натомість в інші години доби вони зростуть до трьох. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначає пресслужба, споживання електроенергії кожної області розділено на шість черг. Зокрема, застосування трьох черг означає, що приблизно у половини споживачів одночасно не буде світла.

«Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні», – йдеться в повідомленні.

З технічних причин та внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій, Сумській, Херсонській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Стан енергосистеми України на 5 липня фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.