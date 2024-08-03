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Чи будуть відключення світла 4 серпня: прогноз «Укренерго»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи будуть відключення світла 4 серпня: прогноз «Укренерго»
4 серпня відключення застосовуватись не будуть
ілюстрація: glavcom.ua

Енергетики дали пораду українцям

У неділю 4 серпня відключення світла в Україні не прогнозуються. Про це повідомило «Укренерго».

«Завтра, 4 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Енергетики закликали користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Зазначимо, що сьогодні, 3 серпня, відключення електроенергії не прогнозуються.

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: Укренерго електроенергія відключення світла

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