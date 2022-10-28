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Чи можна оскаржити повістку до військкомату: роз'яснення Верховного суду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи можна оскаржити повістку до військкомату: роз'яснення Верховного суду
Повістка є лише засобом оповіщення військовозобов’язаного для його прибуття до територіального центру комплектування
фото ілюстративне

Верховний суд нагадав, що захист Вітчизни та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком українців

Повістка до військкомату не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону. Про це йдеться в постанові Верховного суду від 8 вересня 2022 року.

Зазначається, що повістка є лише засобом оповіщення військовозобов’язаної особи для її прибуття на вказану дату до територіального центру комплектування та не має обов’язкового наслідку укладення контракту для проходження військової служби.

«По суті оскаржувана позивачем повістка, яка складена відповідачем на виконання законодавства з питань військового обов’язку та вручена позивачеві, не є рішенням чи дією суб’єкта владних повноважень у розумінні КАС України», – зазначають у Верховному суді.

У суді нагадали, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком українців. Тож вручення повістки свідчить про відсутність порушення суб’єктом владних повноважень прав, свобод або інтересів позивача на момент його звернення до суду.

Раніше начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів розповів, що повістку слід чекати всім військовозобов’язаним. Полковник також зазначив, що виписати повістку можуть у будь-якому місці та в будь-який час доби. А рейди, під час яких видають повістки, будуть продовжуватись.

 

Теги: війна росія окупанти Україна мобілізація

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