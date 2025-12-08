Головна Країна Події в Україні
Бої за Покровськ: окупанти використовують туман, щоб пробратися в місто

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Бої за Покровськ: окупанти використовують туман, щоб пробратися в місто
Сили оборони блокують спроби окупантів проникнути у Покровськ
фото: Генштаб (ілюстративне)

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності угрупування військ «Схід» стримують натиск окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу угрупування.

«У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Ворог намагається просочуватися в північну частину міста, користуючись туманом. Ці спроби блокуються, противника знищують», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним.

Нагадаємо, Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни – міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону.

Як повідомлялося, у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.

