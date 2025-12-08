Удар по греблі на Харківщині: аналітики пояснили, що задумали окупанти

Російські удари по мосту та греблі, ймовірно, мають на меті погіршити українські лінії, що забезпечують постачання на напрямках Вовчанськ, Великий Бурлук та Куп’янськ

Окупанти проводять кампанію з повітряної блокади бойових дій проти українських наземних ліній комунікацій на півночі Харківської області, що, ймовірно, порушить українську логістику, щоб в кінцевому підсумку полегшити досягнення на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

7 грудня Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області повідомила, що російські війська завдали удару по мосту поблизу Старого Салтіва (на схід від міста Харкова, приблизно за 16 кілометрів від лінії фронту), змусивши українську владу закрити дорогу Т-2111 Чугуїв-Великий Бурлук поблизу Печеніг (на південний схід від міста Харків і приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту) та автомагістралі Т-2104 Харків-Вовчанськ-Чугунівка поблизу Старого Салтіва.

Голова Печенізької громади Олександр Гусаров 7 грудня повідомив, що російські війська також завдали ракетного удару по греблі Печенізького водосховища, призупинивши рух через греблю.

«Російські удари по мосту та греблі, ймовірно, мають на меті погіршити українські лінії, що забезпечують постачання на напрямках Вовчанськ, Великий Бурлук та Куп’янськ. За повідомленнями, українські сили були готові до такого сценарію, тому ефективність цих російських ударів по українській логістиці може бути обмеженою. Кампанії BAI Росії мають на меті полегшити подальші російські наступальні операції в наступні тижні та місяці шляхом послаблення здатності України підтримувати оборону на передовій», – наголошують аналітики.

Нагадаємо, 6 грудня росіяни вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині. Рух греблею тимчасово призупинено.

Зауважимо, що на Харківщині тимчасово обмежено рух на двох автомобільних дорогах територіального значення через російський обстріл по Печенізькій греблі. Опубліковано схему об’їзду.