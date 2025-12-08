Головна Країна Події в Україні
Депутату Дніпра повідомлено про підозру за підробку документів для поїздки до Греції

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Депутату Дніпра інкримінують використання фальшивих документів для приватної поїздки за кордон
фото: Офіс Генерального прокурора

Представник організував фіктивне відрядження до Угорщини, щоб поїхати на відпочинок

Депутату Дніпровської міської ради повідомлено про підозру за підробку документів для «відрядження», яким він прикрив приватну поїздку до Греції. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чинному депутату Дніпровської міської ради, який також очолює один із районів міської адміністрації та був обраний від партії «ОПЗЖ» (нині є членом депутатської групи «За Україну! За Дніпро!»)

Йому інкримінують внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа та використання підробленого документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

Під час дії воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон лише за наявності правильно оформленого рішення про службове відрядження.

Слідство встановило, що у червні 2023 року депутат вирішив поїхати за кордон у приватних справах. Для цього він підробив запрошення нібито на участь у конференції в Угорщині, яка фактично не відбувалася.

На основі цих документів міський голова підписав розпорядження про відрядження, що надало депутату право перетнути державний кордон. Фактично ж політик разом із сім’єю з 27 червня по 13 липня 2023 року відпочивав на острові Родос у Греції, після чого повернувся в Україну.

Нагадаємо, що у результаті 600 обшуків, які правоохоронці провели в Україні у справі про незаконне переправлення осіб через держкордон, підозри оголошено понад 60 особами. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію та готівку у різній валюті.

