Уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру: деталі від «Укренерго»

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: «Укренерго»

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу

Уночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок цього – на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 2,5 до 4 черг.

Міненерго додає, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. 

Нагадаємо, в Україні 8 грудня запроваджуються обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Як повідомлялося, після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.

