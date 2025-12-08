Україна повернула з Данії підозрюваного у незаконному гральному бізнесі

Головна Країна Події в Україні
Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Житомирянина, який переховувався за кордоном, екстрадували до України
Фото: Нацполіція України

Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна

36-річного житомирянина, який кілька років переховувався за кордоном, екстрадували з Данії до України. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Іноземні партнери повідомили сектор міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Житомирській області про затримання розшукуваного та днями екстрадували на територію України», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, чоловік є співорганізатором злочинної групи, яка займалася незаконним гральним бізнесом. Діяльність підпільного закладу поліцейські припинили в серпні 2022 року.

Також чоловік неодноразово був засуджений за різні злочини та мав кримінальні зв’язки.

«Він поширював злочинний вплив, здійснюючи контроль за діяльністю груп, які причетні до вчинення злочинів на території Житомирської області. Фігурант контролював розподіл коштів для «підтримання» засуджених у виправних установах регіону; вживав заходів для усунення конкурентів у гральному «бізнесі» тощо», – розповіли в Нацполіції.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за кількома статтями КРимінального кодексу України. Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 908 тис. 400 грн. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Польща офіційно звернулася до Білорусі з вимогою екстрадувати двох громадян України, яких звинувачують у здійсненні диверсії та залізниці. Інцидент стався 17 листопада на залізничній лінії Варшава-Люблін, де в результаті вибуху постраждала одна з колій. 

