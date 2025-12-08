Головна Країна Події в Україні
Наступ окупантів: Сирський зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наступ окупантів: Сирський зробив заяву
Сирський наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Сирський: Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що російська терористична армія продовжує наступ, тому країна має посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну агресію РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сирського у Facebook.

«Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач нагадав, що строк базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже збільшено до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. «Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна», – сказав він.

«Під час наради заслухав доповіді щодо нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в НЦ. Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку», – йдеться у повідомленні.

За результатами аудиту є відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Сирський підкреслив: «Чітко бачимо лідерів на яких повинні рівнятись інші».

«Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України. Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань», – додав Сирський.

До слова, студенти, що проходять базову загальну військову підготовку та складають присягу, стають частиною людського резерву ЗСУ. Після досягнення 25 років вони можуть бути призвані, якщо їхній стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору.

