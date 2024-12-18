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Чи відключатимуть світло 19 грудня: гендиректор Yasno потішив українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи відключатимуть світло 19 грудня: гендиректор Yasno потішив українців
Графіки погодинних відключень електроенергій для населення перестали застосовуватися з 17 грудня
ілюстрація: glavcom.ua

Імовірно, завтра буде третій день поспіль, коли українцям не вимикатимуть світло

У четвер 19 грудня графіки відключення електроенергії застосовуватися не будуть. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«Ще один день завтра буде без відключень світла», – написав Коваленко у фейсбуці.

Варто зазначити, що це буде вже третій день, коли українцям не вимикатимуть світло.

Утім, наразі «Укренерго» офіційно не повідомляло про те, що графіки на завтра скасовані.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергій для населення перестали застосовуватися з 17 грудня.

Як повідомлялося, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: відключення відключення світла електроенергія енергетика Укренерго

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