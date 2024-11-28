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Гендиректор Yasno спрогнозував, скільки часу триватимуть екстрені відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Гендиректор Yasno спрогнозував, скільки часу триватимуть екстрені відключення світла
Як зазначив гендиректор Yasno, ситуація в енергосистемі складна
фото: glavcom.ua

За словами Сергія Коваленка, екстрені відключення можуть протриматися до вечора

За прогнозом від «Укренерго» екстрені відключення світла триватимуть до 20:00. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Як зазначив Коваленко, ситуація в енергосистемі складна. «Нагадую, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура зі світлом», – наголосив він.

За словами Коваленка, екстрені відключення світла можуть тривати до 20:00
За словами Коваленка, екстрені відключення світла можуть тривати до 20:00
скріншот

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. Також Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ракетної атаки є поранена. Також пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

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