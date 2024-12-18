США ризикують зіткнутися з енергетичною кризою – Reuters

Reuters: Принаймні половина штатів у США має високий ризик збоїв у постачанні електроенергії в наступному десятилітті

У наступні десять років дефіцит електричної енергії може торкнутися половини території Сполучених Штатів. Це спричинить перебої в електропостачанні та змусить економити енергію. Такі дані наводить Reuters з посиланням на звіт Північноамериканської корпорації з надійності електропостачання (NERC).

У щорічній доповіді NERC, присвяченій довгостроковій надійності енергосистеми, наголошується на посиленні дисбалансу між споживанням та виробництвом електроенергії. Збільшення попиту пов'язане з розширенням дата-центрів, що підтримують системи штучного інтелекту, а також з електрифікацією будівель та транспортних засобів. У той самий час темпи зростання генерації електроенергії вважаються недостатніми задоволення цього попиту.

Прискорене зростання попиту на електрику призвело до появи зон з високим і підвищеним ризиком дефіциту енергії із загальним обсягом 78 гігават, та ще 37 гігават потужності можуть бути виведені з експлуатації. Один гігават може забезпечити електроенергією до 1 мільйона будинків в США.

«Ми спостерігаємо таке зростання попиту, якого не бачили десятиліттями. Наша інфраструктура не розвивається досить швидко, щоб встигати за зростаючим попитом» – прокоментував ситуацію Джон Моура, директор відділу оцінки надійності та аналізу ефективності NERC.

Незалежний системний оператор Midcontinent, якому доручено управління електромережею у 15 штатах США, може зіткнутися з дефіцитом енергії навіть під час звичайних пікових навантажень, зазначає Північноамериканська корпорація з надійності електропостачання (NERC). Серед інших операторів із підвищеним ризиком відключень у періоди екстремальної спеки чи холоду виділяються PJM Interconnection, ISO New England, а також оператори мереж у Техасі та Каліфорнії.

До слова, сонячна енергетика в США досягла вражаючої цифри у цьому році.У США в першій половині 2024 року в мережу було введено 20,2 ГВт, що на 3,6 ГВт (або 21%) більше, ніж потужність, додана протягом перших шести місяців 2023 року. Про це йдеться в останньому звіті Управління енергетичної інформації США (EIA). Для перспективи, 40,4 ГВт генеруючих потужностей, доданих у 2023 році, були найбільшими за рік з 2003 року.