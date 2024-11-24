План «Стійкого руху до перемоги»

Війни програють не через брак сил, а через брак духу

Правильне питання мені поставили: не подобається план – покажи свій. Показую.

Мобілізація духу всередині і на Заході

Війни програють не через брак сил, а через брак духу. Кожен хто займався спортом знає, що як тільки ти програв в своїй голові - ти програв. За останній рік повного провалу наших стратегічних комунікацій росіяни досягнули неймовірного успіху переконавши Захід і нас самих, що перемогти ми не зможемо. Сьогодні ця позиція є найбільшою перешкодою у нашому протистоянні з орками. Вона веде до браку озброєння, підтримки, бажаючих воювати тощо.

Дії по реалізацію:

Сформувати національну раду Культурного десанту

Затвердити план заходів мобілізації духу. Серед яких: тури героїв містами України і Заходу, фільми про героїчну боротьбу, концерти на підтримку ЗСУ, виставки спаленої техніки, виставки зруйнованих міст тощо

Максимально взаємодіяти з громадською думкою на Заході. Це наш єдиний союзник проти незручних політиків.

Оборона 3.0

Ми маємо перейти до оборони. Вибудувана за роки оборона на Донбасі стримувала орків майже 3 роки. Потрібно вибудувати не менш потужну нову лінію оборони. Нам потрібна своя лінія Манергейма. Закопатись, залитись бетоном, по кожному населеному пункту скласти план оборони, план позицій. Кілометри мінувань. Будь-які вільні кошти мають йти сюди і на ППО.

Дії по реалізації:

Призначення публічного військового відповідального за будівництво фортифікацій та оборону. Саме військового, а не представників «великого будівництва» . Бо в нариті на Донбасі окопи - військові не пішли, з ними не радились як їх рили.

Переорієнтування максимальної кількості капітальних видатків на будівництво нової лінії оборони з укріпрайонами. Запит від міжнародників на міни і ППО, для зміцнення оборони.

Тренування і підготовку військових здійснювати на новій лінії оборони.

Ефективне управління тилом!

Ми маємо організуватись в тилу. В першу чергу, ми маємо заробляти, заробляти і заробляти. В другу чергу, ми нарешті маємо вибудувати ефективне управління.

Дії по реалізації:

Спеціальна рада топових українських і світових економістів мають представити точки росту української економіки в умовах війну (наприклад, дрони, титан, аграрка тощо). НБУ має оголосити про страхування інвестицій і кредитів у ці сфери, за рахунок наших валютних резерів. Ще раз – страхувати, а не платити. Це має стимулювати мільярди інвестицій. Перегрузка виконавчої влади. В нашій виконавчій владі тотальна криза лідерства. Там заборонені будь-які лідери, в результаті маємо владу «сірих мишей» і результат відповідний (я не за всіх кажу, але більшість очевидна). Якби в ЗСУ такі люди були комбатами і комбригами – ми б програли війну в 22му. На кожному напрямі має бути свій лідер, який його тягне і веде за собою, а не людина, яка сидить чекає наказу і клепає звіт з потолка. Інноваційна боротьба з корупцією. Суть боротьби з корупцією має бути не в тому, щоб догнати того хто вкрав, а не !дати вкрасти Децентралізація.

Це була найуспішніша реформа минулої влади. І її треба машстабувати на багато інших сфер. Децентралізована енергетика, освіта, медицина тощо. У все «велике» легко попасти ракетою. Тому максимальне делегування на рівень громад – це шлях стати стійкішими і сильнішими. Після того як з громад забрали кошти на «дрони» , пов’язали керівника ДССЗІ на корупції. Внизу теж корупція, але коли вона децентралізована то в менших масштабах.

Дії по реалізації