Відключення світла на Вінниччині 16 грудня: як діятимуть графіки

З 16 грудня впроваджено нові графіки відключення світла

Сьогодні, 16 грудня, у Вінницькій області графіки погодинних відключень діятимуть з 07:00 по 20:00. Про це повідомляє «Вінницяобленерго».

«Від НЕК «Укренерго» отримали завдання про застосування графіків погодинних відключень електроенергії для Вінницької області», – йдеться у повідомленні.

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень,

08:00 – 12:00 – дві черги відключень,

12:00 – 15:00 – півтори черги відключень,

15:00 – 17:00 – дві черги відключень,

17:00 – 19:00 – півтори черги відключень,

19:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.