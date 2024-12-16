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Відключення світла на Вінниччині 16 грудня: як діятимуть графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відключення світла на Вінниччині 16 грудня: як діятимуть графіки
колаж: glavcom.ua

З 16 грудня впроваджено нові графіки відключення світла

Сьогодні, 16 грудня, у Вінницькій області графіки погодинних відключень діятимуть з 07:00 по 20:00. Про це повідомляє «Вінницяобленерго».

«Від НЕК «Укренерго» отримали завдання про застосування графіків погодинних відключень електроенергії для Вінницької області», – йдеться у повідомленні.

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень,
08:00 – 12:00 – дві черги відключень,
12:00 – 15:00 – півтори черги відключень,
15:00 – 17:00 – дві черги відключень,
17:00 – 19:00 – півтори черги відключень,
19:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Вінниця Вінниччина

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