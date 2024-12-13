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Відключення світла стануть довшими: «Укренерго» повідомило деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла стануть довшими: «Укренерго» повідомило деталі
Раніше повідомлялося, що відключення світла діятимуть починаючи з 6:00 до 21:00
фото: glavcom.ua

Тривалість відключень світла було збільшено через масований обстріл української енергосистеми

Російська Федерація вчергове масовано атакує українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Про це повідомляє «Укренерго».

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що під ворожим ударом знову опинилася енергетична система.

Також почали з'являтися неофіційні повідомлення про те, що почали діяти екстрені відключення світла. Як зазначив міністр, енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакують нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Як повідомлялося, польська військова авіація розпочала роботу після того, як Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

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Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

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